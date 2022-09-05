四川瀘定縣今天發生6.8級地震，據央視新聞報導，當地特警救援小組在震央海螺溝街道巡邏時接到求助，一名40多歲的男子被壓在倒塌的房子下面。因情況緊急，現場通道狹窄、救援機具又無法到達，救援人員以徒手挖土的方式，最後成功將受困男子解救出來，緊急送醫。救援小组已经陆续救出30多名受困民众。

另一方面，四川省森林消防總隊的救災人員，前進瀘定磨西鎮貢嘎布鄉山區，因部分民房倒塌，有人員受傷被困必須送醫。由於河水湍急，原有橋樑被水沖毀，森林消防人員搭建起一座木橋，將傷患轉運到安全地帶，並送往醫院接受救治，過程十分驚險。

災區現場！特警「徒手挖土」救出活埋男子，搭木橋渡溪搶命。（圖／翻攝微博-央視新聞）

據新京報報導，瀘定6.8地震震央磨西鎮一家旅店倒塌有人員被困，救援人員發現第一名被困者時，其成跪立狀態躲在辦公桌下。據救援單位消息，該名被困者為磨西鎮被救出的第一人。經多方協力救援，其被擔架抬出送醫救治。截至5日晚間9時，瀘定地震死亡人數已超過30人。