1名人妻與老公結婚多年，沒想到竟抓包老公與按摩店小姐交往、互稱男女朋友、發生性行為等，氣得向2人求償200萬，法官勘驗聊天紀錄發現，男方與小三曾互傳，「你沒報備又濕了」、「鳥鳥不洗啦」、「每次約會回來都更想妳」等，認定2人確實侵害人妻配偶權，判2人賠償人妻20萬元。

據判決書指出，1名人妻與老公結婚36年且育有多名子女，沒想到老公竟於108 年間起，與按摩店小姐約會、發生性行為，互稱男女朋友等，且交往期間，2人幾近每日晨間5點間起床後互道早安，至當日晚間10點間，均有密集聯繫對話，互道晚安相約見面等，人妻氣得要求2人賠償200萬元精神撫慰金。

老公辯稱，他和小三以通訊軟體line聯絡，聊天僅為一般關心或閒話家常，並無曖昧、性暗示或其他挑逗情慾等言詞，縱偶有輕佻之詞，是因為2人本為摰友，偶爾互開玩笑而已，且並無證據證明2人有發生性行為。

法官勘驗瞭天紀錄發現，2人曾互傳：「鳥鳥不洗啦」、「今晚有跟你約會」、「每次約會回來都更想妳呢！不知您有放符法嗎」、「睡在妳的懷抱啦」、「你沒報備又濕了」等，認定2人對話內容為表達對彼此思念、互道愛意之親密性或性暗示等，超乎一般友人往來之聯繫，但無證據證明2人有發生性行為。

法官考量人妻罹患癌症多年除疾病身心承受相當的壓力及負面情緒外，又因男方與小三交往等行為，造成人妻精神上損害顯超過一般人所受害程度，因此判男方與小三賠償20萬元。