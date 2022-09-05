隨著台中地價與房價高漲，在外溢效應發酵下，愈來愈多台中建商如富宇（4907）、鄉林（5531）、富旺（6219）、櫻花建（2539）、亞哥、寶鴻、允將等看準彰化人的剛性購屋需求，以及上市櫃企業、隱形冠軍企業不少，近幾年爭相插旗彰化各鄉鎮市推出住宅大樓新案搶市！

其中，亞哥建設在彰化花壇的預售新案「亞哥之緒」，今（5）日舉辦盛大的開工動土典禮，鎖定首購族，成為花壇首座社區型大樓新案。「亞哥之緒」今日同時公開銷售，祭出即日起簽約完成，就送整套「Neoflam FIKA」限量系列鍋具。

「亞哥之緒」基地面積約1,500坪、共興建4棟10層樓高、總戶數207戶純住宅大樓，產品規劃23坪至33坪、2至3房產品，主打首購族，主力總價含車位800萬至1,000萬元，總銷金額約20億元。

深耕台中水湳經貿園區多年的亞哥建設，深具選地眼光，以水湳建築團隊之姿首度進軍彰化花壇，特別選擇金墩街黃金軸線地段，一出門就能迅速連接74號快速抵達台中高鐵站，近彰化市、員林市城鄉無距離。

亞哥營建機構二代廖胤鈞表示，花壇本就是「台中-彰化-員林」的交通節點，生活機能佳，但房價卻較周邊的彰化市、員林市更具優勢，「從花壇循著74號快速道路一路開車進到台中市，甚至比到彰化市區還要近！」花壇可說是大台中生活圈的一部分。

廖胤鈞進一步表示，花壇房市主力以透天、華廈為主，區域內並無住宅大樓產品，但因應現代人倒垃圾、收信、收包裹需求，規劃具備公設的大樓產品，包含健身房、媽媽教室、頂樓露營區、機車洗車區，大廳入口還裝設「人臉辨識」智能門禁系統，希望能帶給住戶全新的生活模式，受到在地首購族的青睞，「亞哥之緒」可說是花壇20年來罕見大社區造鎮案。

信義房屋彰化大埔店經理謝凱勛則表示，不僅台中因高房價外溢至彰化，彰化從彰化市也有明顯的外溢效應，從彰化市延伸到和美、花壇、二林等地；以目前彰化市10年內中古大樓來看，單坪成交價格來到29萬元，而花壇「亞哥之緒」預售案每坪開價28萬元起，確實具有吸引力。

除了亞哥建設在彰化花壇推出首購案，富旺國際也砸下4.3億元重金、在彰化鹿港購入面積達2,672坪的土地。富旺總經理林宗毅表示，彰化傳產、隱形冠軍企業眾多，區內還有彰濱工業區、福興工業區等就業人口，未來將推出以剛需為主的首購型產品。

此外，寶鴻建設也將插旗彰化市文教區推出住宅大樓預售案，邀請日本國寶級建築師高松伸操刀。豐匯地產團隊總經理施棟瀝分析，目前政府打房政策嚴峻，相對以距離最近的都會區台中來說，彰化公共建設有高鐵站、捷運的延伸，還有台中科技廠延伸計畫、中友百貨進駐等重大議題，預計未來台中人搶進彰化購屋的現象會更加明顯。