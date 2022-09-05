國際信評機構標普信評5日公布最新報告，大陸地方政府財力吃緊，與城投企業之間業務的結算與回款勢必受到影響，城投企業流動性壓力增大。對於財政體質較弱的區域和企業來說，發生負面事件的機率將因此上升。

香港信報報導，標普信評以蘭州城投的負面事件為例，認為其事件背後主要是來自當地政府的支持能力有所不足。報告指出，去年9月以來，蘭州市城市發展投資公司與其母公司蘭州建設投資集團屢屢傳出負面消息，包括外部評級下調、擔保債務的利息逾期、非標利息逾期、私募債技術性違約等一系列負面事件。

面對這樣的情況，當地政府積極表態，提出幫助企業盤活資產、籌措資金、保障債務兌付等措施，但依然無法阻止負面事件連環爆。這說明當地財政緊張、土地市場低迷、再融資不順暢等不利因素影響較大，當地政府支持城投企業的能力受到影響。

報告預計，在財政實力較弱、債務壓力較大的區域，仍有可能繼續發生負面事件。城投非標債務違約事件在最近兩年時有發生，也並非只存在於蘭州地區。而城投債務的削減並非一朝一夕可以完成，就算地方政府有意維持區域融資環境的穩定，但部分地方政府受到財政吃緊影響，只能說有心而無力。