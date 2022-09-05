遠東商銀日前在自媒體《小遠贏了》YouTube頻道推出全新形象動畫短片，當中的主角「小遠包」與寵物「寶包」，都是頻道初次登場的全新角色，透過活潑俏皮的互動，帶領觀眾一起認識遠東商銀財富管理「十樂」所代表的品牌價值與精神，影片推出短短兩周即突破10萬人次觀看，可愛俏皮的萌樣融化不少觀眾的心。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，《小遠贏了》YouTube頻道改版滿兩周年，特別創造可愛療癒造型的「小遠包」與「寶包」角色IP，小遠包不僅有「元寶」的諧音，隱喻帶來財富，搭配的寵物寶包，更展現出現代家庭的陪伴關係，希望透過具生活感又詼諧趣味的短影音，用不同以往的方式，帶領客戶再一次認識遠東商銀財富管理十樂品牌價值。

遠東商銀《小遠贏了》YouTube頻道以十樂品牌價值為內涵進行多元發展，傳遞「樂知、樂創、樂享、樂樂（ㄩㄝˋ）、樂益、樂富、樂居、樂融、樂遊、樂信」美好價值，希望透過這些品味生活的元素，結合客製化的優質服務，除匯集遠東集團生活圈豐沛的資源與數位科技優勢，還提供多元影片內容，幫客戶的生活加值，期望賦予更深層的享受與新發現。

遠東商銀指出，小遠包與寶包首支動畫上映後獲得網友熱烈好評，隨中秋節將至，第二部動畫即將推出，小遠包將化身嫦娥，給予最逗趣的中秋祝福，更多精彩的內容，邀請民眾跟著小遠包與寶包一同度過歡樂的中秋節。