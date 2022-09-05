2022蘭陽媽祖文化節加碼演出首創無人機高空煙火秀，呈現媽祖圖案。（吳佩蓉攝）

今（5日）在宜蘭縣政府中央公園舉辦精彩搶先看，打造「媽祖」圖案為18日展演預告宣傳。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2022蘭陽媽祖文化節將於9月16日盛大登場，一連三天舉辦海陸遶境，9月18日回鑾平安夜在南方澳第三漁港，舉辦宜蘭首次無人機高空煙火秀；今（5日）在宜蘭縣政府中央公園舉辦精彩搶先看，打造「媽祖」圖案為18日展演預告宣傳；縣長林姿妙表示，感謝媽祖的庇佑，讓我們共同拚出宜蘭的好文化。

縣府表示，今年縣府與主祀宮廟南方澳南天宮為2022蘭陽媽祖文化節加碼演出首創無人機高空煙火秀，透過地面炫彩雷射結合海面璀璨高空煙火與300台無人機共同演出8組專屬圖案，時間長達30分鐘，呈現「媽祖、千里眼與順風耳、宜蘭地景」等，為南方澳漁港上空帶來華麗視覺聲光饗宴。

觀看民眾表示，看完覺得很感動、很震撼，在宜蘭縣還沒有看過這樣無人機的高空燈光秀的展演，期待18日更盛大的畫面，以達到宗教文化庇佑宜蘭，讓縣民的生活更好。

林姿妙表示，藉著文化帶動地方的繁榮進步，感謝媽祖長期的保佑，讓宜蘭國泰民安、風調雨順，也能在疫情當下，讓宜蘭穩定；加上這次颱風也感謝媽祖讓縣民平安，遂這次的活動用不一樣的呈現方法，讓大家共同拚出宜蘭的好文化。

縣府指出，活動期間為有效疏通人潮，提供定點免費接駁車服務，民眾可多加搭乘利用，也歡迎民眾利用線上觀賞演出；更多詳情請上「2022蘭陽媽祖文化節 」臉書粉絲團查詢，活動相關訊息陸續刊登中。