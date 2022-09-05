IG上擁有89萬名粉絲追蹤的知名網紅YouTuber瑀熙（Yuci），擁有甜美臉蛋與前凸後翹的火辣身材，加上長期活躍於電玩的實況直播，讓她成為不少網友心目中的性感電競女神，人氣持續攀升。近日她拍攝影片揭收入來源，即使點閱率不佳，平均算下來還是有150萬，讓觀眾好羨慕。

瑀熙近日更新影片，公布從去年6月到今年6月的收入，收入主要來自4大區塊，包括YouTube主頻道、遊戲頻道、臉書和IG圖文、團購，她透露從18歲就開始做實況，做到現在大概也有8年，去年因為疫情打擊，導致主頻道流量受影響，再加上戶外活動的工作都取消了，時間瞬間空下來，於是決定重操舊業經營遊戲實況，她坦言：「從4、5月開始做，我做到6月的時候就接到工商了」。

瑀熙靠遊戲直播工商業配，每月就可獲50萬元的收入。（圖／翻攝自瑀熙YouTube）

她解釋TY加入會員的訂閱收入總結只有一千塊，觀看數量的收益才一萬塊，但遊戲頻道的工商來源收入一個月加起來有五十萬元，不過需要每個月直播10次以上遊戲實況，瑀熙透露今年六月已和該廠商結束合作，所以收入可能會驟降，她說原先不是很注重臉書和IG的圖文合作，不過近兩年攀升非常快，每個月都有2到3則短片，月收入有30萬。

瑀熙過去一年總共賺1800萬，平均每月賺150萬。（圖／翻攝自瑀熙YouTube）

而團購收益部分，她只要看到好的商品就會去接洽，團購的利潤大概抽成15%到20%，瑀熙透露自己很挑商品，只有好的才會開團，所以團購平均一個月下來的收入大概是10萬到20萬。而YT頻道最好的時候一個月光是靠廣告流量就40萬，工商業配有100萬，現在一個月廣告分潤6萬塊台幣，工商業配只有50萬，加總過去一年共賺1800萬，平均每月賺150萬，她指出每個月扣掉支出118萬，換算淨收入其實只有32萬。如此開誠布公令不少網友留言支持。