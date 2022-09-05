每年9至10月是印度教徒迎來三大節日之一的「十勝節」，印度境內遊樂園也同步慶祝，5日晚間卻傳出「空中驚魂」，一項類似旋轉大怒神的設施在15公尺的高度突然失靈，下降時機座重摔在地，至少15名遊客受傷。離譜的是，現場工作人員一溜煙逃得不見人影。

根據印媒《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導，意外發生在印度北部旁遮普邦(Punjab)一處遊樂園，原定於上月31日結束的嘉年華延期至本月11日，昨日晚間一項載有數十人的「旋轉自由落體」驚傳故障。影片可以看到，霓虹炫彩的機座在上升、下降間游移，過程不停旋轉製造刺激感，沒想到轉了幾圈之後，輪軸開始鬆脫，快要接近地面時並沒有預期中的減速，反而失靈，整座硬生生重摔地面，全部乘客幾乎從座椅上彈飛，15名傷患隨即送往醫院治療，其中大部分都是孩童，據悉傷勢多為頭、頸部重創，其餘則是背部、下巴擦挫傷。

另據《印度時報》(The Times of India)報導引述目擊者考爾(Jaspreet Kaur)的說法，意外發生當下，工作人員竟然直接逃離現場，「第一時間還沒有救護車，我們把傷者抱起送往醫院，還因此收到威脅…」目前警方正積極調查原因，初步推測是機器故障或是操作有誤，主辦方稱並非首次舉行嘉年華活動，之前從未發生意外。