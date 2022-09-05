富邦悍將洋投羅力中職「最後一舞」面對前東家樂天桃猿，7局上他續投解決掉樂天桃猿捕手嚴宏鈞被換下場，引退賽最終共投100球，留下6.1局被敲6安1責失，在本季第7多、10239名球迷及兩隊球員掌聲中退場，最終富邦以6比3勝出，羅力也拿下生涯第102勝，用勝投畫下完美句點。

面對前東家，羅力首局就挨郭嚴文陽春炮，2局下范國宸陽春炮追平，4局下高國輝再補上2分炮超前。5局上桃猿展開反撲，楊晉豪敲出轉隊後首安，靠著富邦三壘手失誤、高飛犧牲打攻下2分追平，5局打完雙方3比3平手。

6局上羅力面臨2出局一、三壘有人的局面，桃猿發動雙盜壘試圖搶分，但捕手戴培峰與二壘手莊韋恩搭配抓到要闖回本壘的梁家榮，化解失分危機。

6局下桃猿先發投手霸林爵面對申皓瑋的打席，在1好2壞的情況下不慎拉傷左大腿後側提前傷退，富邦也趁著換投之際搶分，申皓瑋保送後再盜上二壘，范國宸再補上個人單場第3安打回超前分，富邦單局攻下2分，取得5比3領先。

羅力在7局上續投，他讓顏宏鈞敲出一壘滾地球後被換下場，在球迷及兩隊球員掌聲中退場，他也脫帽向大家致敬。接手的賴智垣、富藍戈、曾峻岳都力保不失。

羅力總計投6.1局被敲6支安打，投出6次三振、1保送，失3分（1責失）拿下本季第5勝，他也獲選單場MVP。