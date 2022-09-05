上海市為加速推動智慧網聯汽車創新發展，5日公布「加快智慧網聯汽車創新發展實施方案」。「方案」中明確提出，到2025年，上海要初步建成國內領先的智慧網聯汽車創新發展體系。產業規模力爭達到人民幣（下同）5,000億元。

新浪財經報導，「方案」提出，到2025年，具備組合駕駛協助工具（L2級）和有條件自動駕駛功能（L3級）汽車占新車生產比例超過70％，具備高度自動駕駛功能（L4級及以上）汽車在限定區域和特定場景實現商業化應用。

另外，核心技術研發取得重大進展，核心裝備初步實現自主配套。大規模、多場景、高等級、多車型應用初具規模，智慧交通生態加速融合。智慧道路基礎設施實現重點區域覆蓋，基本滿足車路協同、智慧交通、智慧出行應用需求。

「方案」還提出了七大重點任務，包括：構建自主配套的智慧網聯汽車關鍵技術體系；搶抓新終端佈局，搶占智慧網聯汽車發展先機；形成跨界融合的智慧網聯汽車核心產業體系；拓展協同互補的智慧網聯汽車發展空間；推動新應用落地，佈局面向未來的智慧交通場景等。