中國人民銀行5日宣布下調金融機構存款準備金率2個百分點（四碼）以阻貶，一度讓人民幣兌美元離岸價快速拉升200個基本點。不過瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，人行此舉對提振人民幣效果不大，並將年底人民幣兌美元在岸目標價由原本的6.75元下調到6.93元。

人民幣兌美元離岸價5日跌破6.95元價位，即將挑戰「7」整數關卡。香港經濟日報報導，張建泰表示，由於中共二十大臨近，部分市場聲音已預期人民幣一旦逼近整數「7」重要關口前，人行將會出招阻貶。

張建泰稱，目前中美貨幣政策分化正在加劇，短期對沖需求料增加美元兌離岸人民幣的遠期合約的買盤，推動離岸人民幣繼續走弱。因此他將年底在岸人民幣目標價由原本的6.75元，調整為至6.93元。

他指，目前人民幣新增的貶值因素不多，驅使人民幣貶值的壓力來自負面因素加劇，如美元指數升至110水準、大陸經濟復甦進展不順利、成都的疫情防控措施等。他認為，在中共二十大結束前會繼續維持清零政策，估計人民幣有可能跌破「7」元整數價位，再於年底前回升至6.93元。