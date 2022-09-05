台中百貨業者下半年最重要的周年慶檔期本周四登場！中友百貨、廣三SOGO百貨為搶搭中秋連假的購物商機，不約而同選在9月8日購物節與周年慶開打，雙雄分別砸下逾億元促銷預算，衝刺拉抬下半年業績；緊接著，大遠百周年慶VIP預購會將於9月15日起登場，正式點燃台中百貨周年慶的促銷戰火！

今年上半年受到疫情衝擊，台中各大百貨業者營收表現明顯不如預期、甚至大幅衰退。不過，隨著7、8月暑假期間人潮回流、業績快速升溫，例如大遠百前八月營收衝破百億大關、達到117億元，年增26％；中友百貨前八月營收達42.4億元，年增12％；廣三SOGO百貨前八月營收28.5億元，年增5％；大魯閣新時代因品牌優化有成，加上威秀影城8月回歸營運，前八月營收達14.5億元，年增6％。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友購物節今年商品優惠最低下殺3折，且祭出五重超級贈獎，大手筆投入1.8億元的促銷預算，中友購物節檔期自9月8日起至10月26日長達49天，整檔營收目標18.3億元，年增6.03％。中友購物節若能順利達成目標，今年營收有機會挑戰85.5億元，年增17.4％。

中友購物節活動期間，13樓大廳分別推出兩大主題「日本美食物產展」、「中友庫洛魔法使特展」。其中，B棟13樓「日本美食物產展」集結34家道地的日本美食、伴手禮與工藝品；C棟13F「中友庫洛魔法使特展」，日本超人氣動漫庫洛魔法使，攻佔社群版面的必朝聖景點超大巨型小可、主題造景區、歷代卡牌牆，台灣限定周邊限量販售，讓顧客感受到濃濃的日本風情。

此外，廣三SOGO周年慶同樣於9月8日登場，將投入高達上億元的行銷預算及超過數十萬件以上的獨家商品刺激買氣。廣三SOGO表示，今年特別規劃「實現你的願望清單」、周周來館消費就送購物金，還有卡友限定消費周周抽及壓軸抽活動。

廣三SOGO表示，周年慶開打首日獨家推出當日持APP+銀行指定卡，當日消費滿5,000元即送200元廣三SOGO商品禮券；9月14日起加碼再一波當日持APP+銀行指定卡，當日消費滿3,000元即送100元廣三SOGO商品禮券。

另外，全館、化妝品、名品祭出滿千送百活動外，刷卡再享獨家回饋4重奏，第一重刷廣三SOGO聯名卡於全館當日消費滿10萬再加送2,000元；第二重刷台北富邦、花旗於化妝品當日消費單筆滿5萬再加送800元；第三重刷廣三SOGO聯名卡於化妝品當日消費單筆滿3萬再加送400元；第四重刷廣三SOGO聯名卡於化妝品當日消費單筆滿2萬2再加送200元。廣三SOGO周年慶整檔業績目標挑戰19億元，年增3％。

台中大魯閣新時代購物中心歡慶7周年，9月7日至10月11日展開7周年慶活動，全館祭出滿千送百、會員滿額最高加送7,600元，同時獨家推出會員點數扣7點可兌換威秀影城電影票，以及身分證號碼含「7」可享7大娛樂場館入場優惠，周年慶整檔業績目標2.39億元。

台中大遠百周年慶VIP預購將於9月15日起至21日登場，全館累計滿5,000送500，其中化妝品/內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000送200、(9/15-10/3)單筆1萬再送200；(9/22-10/3)國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000。

台中大遠百表示，預購會除將祭出好康優惠外，也鎖定精名品客群消費力，正式宣布館內進化打造「精名品頂級殿堂」，以國際時尚、珠腕表為主軸，提升尊貴優雅；運動休閒樓層則升級為中部獨家旗艦豪華空間，讓人耳目一新。台中大遠百周年慶整檔營收目標39億元，年增10％。