國民黨桃園市議員詹江村。（資料照片）

對於民進黨台北市長候選人陳時中日前釋出宣傳影片，提出公廁裝設免治馬桶的政策，但片中橋段引發社會爭議。對此，桃園市議員詹江村驚爆，民進黨有一些支持者也看不下去，失去信心，會改投黃珊珊！這是藍營要注意的地方。

詹江村今（5）日在直播中指出，陳時中的「人設」已經崩壞了，綠營這幾天都是拼命在「洗白」。他也驚爆，陳時中已經被「某些」民進黨支持者棄保了，民進黨的一些支持者也看不下去陳時中的行為。

詹江村分析，陳時中讓部分支持者失去信心，最後就是「棄保」！有些民進黨的支持者或側翼已經放生陳時中了，會改投黃珊珊！這是藍營必須注意的地方。

詹江村也認為，支持黃珊珊的可能包括兩種人，一種是「討厭民進黨的人」，不希望陳時中當選，所以支持黃珊珊；另一種是「喜歡民進黨的人」，覺得陳時中沒機會了，所以移情到黃珊珊，這時可能變成「代理人選舉」。

詹江村也直言，民進黨已經失去創黨的精神，否則也不會有一些老黨員通通跳出來反民進黨。