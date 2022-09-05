許多人都會追求頂尖大學，但也有不少人對於大學究竟在幹嘛是一知半解。一名來自南部的政大男學生分享，每次逢年過節一家團圓時，親戚得知他讀政大後，都會追問「阿你政治大學畢業出來要選舉嗎？」還說出來選里長的話要投給他，讓他只能苦笑面對。

原PO在Dcard發文表示，每次回到南部逢年過節時，親戚得知他在台北讀書，都會先誇「喔！台大喔！高材生餒」，被他糾正是政大後，親戚就會開始疑惑，「蛤，蝦米政大？」當他說明全稱「國立政治大學」後，親戚就會似懂非懂的回應，「唷，國立的也不錯喔」、「阿你政治大學畢業出來要選舉嗎？」

原PO指出，就算他一一解釋自己讀的科系與政治不同，劈裡啪啦解釋了一大串，親戚也只會回應「唷原來是這樣喔，你來選里長我會投給你」，讓他只能苦笑以對，而且每次遇到不同親戚都會重複一樣的對話，只有爸媽了解箇中差異。

對此，許多網友紛紛笑說，「那交通大學出來是要指揮交通嗎？」、「這是真的…我哥讀交大，我爸他朋友說讀出來是要在路口嗶嗶嗶的嗎，喔…頭好痛欸」、「家人念交大，親戚說很好，可以當交通部長」、「海大：畢業出來當漁夫也不錯啊」、「頭超痛，這種長輩通常都沒讀大學」、「我讀台北大學，親戚以為我讀台大」、「我爸叫我學測不要填海大，因為他覺得海大出來就是要做海軍的==」。