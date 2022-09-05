富邦悍將5日以6比3擊敗樂天桃猿，隊友送上生涯第102勝當作告別禮，為洋投羅力「最後一舞」畫下完美句點，單場4支4包含1發陽春炮並為羅力抓下最後1個出局數的范國宸也很開心能夠完成任務，他也向羅力喊話，「希望他有空要回來台灣看我們。」

羅力首局就被郭嚴文敲陽春炮，但他很快回穩，隊友也用火力支援，3局下范國宸陽春炮追平，4局高國輝再敲出2分炮超前，雖然5局上因隊友失誤、高飛犧牲打丟掉2分被追平，6局下富邦用3支安打、1保送攻下2分超前，8局再添1分保險分，最終以3分差勝出。

總計羅力共用100球投6.1局，投出6次三振、1保送，被敲6支安打、失3分（1責失），拿下本季第5勝也是生涯第102勝，並獲選單場MVP。賽後列隊時現場球迷掌聲不斷，桃猿全隊獻上掌聲，他也一一與前隊友們擁抱。

總教練丘昌榮賽後表示，從第1局開始就感覺到他全力投球，雖然因此球路反而偏高挨轟，但以羅力的年紀，今天可以有這樣的表現沒話講，「很謝謝他」。

丘總也提到，運動員生涯中總是會遇到引退的時刻，相信球迷記憶中都會留下與羅力有關的片段，相信羅力也是，心中充滿點滴回憶，「這樣的回憶滿美的，也看得出來大家都很想為他拿下這場勝利。」被問到今晚有哪邊不完美？丘總認為，如果沒有郭嚴文那一轟或許更完美，「但人生就是這樣，一點點不完美才造就最完美。」

單場4支4、貢獻2打點、3得分的范國宸也說道：「賽前大家都有講，要讓羅力在台灣最後一場留下美好回憶，7局上知道他再投1人次就要退場，很開心最後一個打席球打到我這邊，我也守下來，然後把球交給他。」

范國宸也提到，羅力十分照顧他，有次客場到台南比賽時羅力請他吃飯，他也趁機向羅力討教，「那次他告訴我一些場上的經驗，讓我收穫很多，他是很照顧學弟的學長。」他祝福羅力退休後能在美國好好陪伴家人，「也希望他可以多關注我們，有空可以回台灣看看我們。」