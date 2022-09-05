新光三越總經理吳昕陽指出，今年業績暴衝，1至8月業績成長兩位數。（徐亦橋攝）

新光三越App「打開生態圈」不但成為媒體平台，也帶動流行。（新光三越提供）

台北101的LV旗艦店店型改裝，預計年底前開幕。（吳奕萱攝）

遠百統計今年1月到8月中為止，全台遠百的業績含竹北店共成長33％。（吳奕萱攝）

SOGO百貨忠孝館歷經捷運4號出口連通口整修，已於8月中再度開放。（吳奕萱攝）

百貨也是台灣之光？不僅珠寶、精品櫃的業績屢破全球紀錄，連近年熱門香氛也搶下冠軍，像英國香氛品牌Jo Malone London銷售全球第一就落腳台中，由新光三越台中店櫃點奪全球冠軍，台中店法國香氛diptyque也全年業績破億，展現百貨強勢選品與操作話題的能力，隨著疫後通路回暖，也讓百貨高層看好今年業績；台北101年底前的各大精品旗艦店改裝也陸續到位，預備國門開放後的觀光消費商機。

除亞洲之外，全球零售、旅遊陸續返回2019年疫情前水準，台灣也顯現1到7月百貨與購物中心業績表現，較去年有20％成長。新光三越今年業績暴衝，1至8月業績成長兩位數，並預估可持續到年底，有望回到或超越2019年表現，總經理吳昕陽表示，未來朝著新體驗、新消費與新永續方向前進。

以新體驗為例，新光三越年底重頭戲將是台北東區的Diamond Tower開幕，雖屬於中型店，但新店一半以上會是新品牌或新概念，擁有獨家精品與快閃店，以潮流、時尚吸客，吳昕陽也對千坪賣場展現興趣，透露一定會開新的店。另外新光三越App則思考「打開我們的生態圈」，從吃喝玩樂到旅遊、娛樂、體育等體驗，成為媒體平台，也帶動流行。

台北101總經理朱麗文表示，預計今年周年慶對比去年有雙位數成長，隨著人潮已恢復疫情前的盛況，國人消費力強勁、國際精品買氣加持下，2022年全年業績可望超過2019年的150億元，年底前的各大精品旗艦店改裝也陸續到位。

遠百營運長林彰豐表示，統計今年1月到8月中為止，全台遠百的業績含竹北店共成長33％，人潮已穩定回流達8、9成，其中成長最高的業種是精品，跟去年對比約成長30至40%、運動休閒品類約20%，都有兩位數的成長，不過化妝品部分仍持平。今年遠百信義A13年度業績目標約45億元、台中大遠百可望超過180億元；竹北店預計也將超過60億元，超越原訂目標的50億元。

SOGO百貨董事長黃晴雯指出，對比去年1到7月業績表現，忠孝館、復興館、敦化館共成長了18％，其中以復興館、敦化館來看，業績對比去年更成長26% ，特別靠精品業種加持。而捷運連通口雖施工了7個半月，影響了30％來客數，但觀察大多是流去隔壁復興館，雖來客數跌，但提袋率和客單價都提高，整體業績表現提升。