四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，初步發現瀘定縣死亡人數為7人，但是經過仔細排查後，在磨西鎮發現更多罹難者，到晚間21時已證實甘孜地震死亡人數已突破30人。甘孜抗震救災指揮部已決定調整州級地震應急響應為一級，各地救災醫療隊伍與資金陸續抵達，磨西鎮中心廣場已搭起救災帳篷。

四川省森林消防總隊在瀘定磨西鎮貢嘎布鄉發現部分民房出現垮塌，有人員受傷被困。由於河水湍急，原有橋樑被水沖毀，森林消防人員搭建起一座木橋將傷員轉運到安全地帶，（圖／央視）

據甘孜州政府網站消息，截至9月5日21時，地震造成人員死亡已超30人，甘孜州抗震救災指揮部決定調整州級地震應急響應為一級。新發現的死難者大多在甘孜州磨西鎮。

四川省森林消防總隊教育宣傳處處長陳維奇表示：「磨西鎮位於山梁上，鎮中心的廣場距離海螺溝隧道約3公里，海螺溝隧道出口200米處堵塞嚴重，此前發生多次餘震，部分道路出現中斷。消防救援人員順著繩子爬上陡坡，進入鎮中心。」根據四川省地震局提供的視頻顯示，磨西鎮鎮中心的廣場上，已搭起應急救災帳篷。

第一批搶險隊伍已抵達甘孜、雅安受災現場,為甘州定縣磨西鎮3個臨時安置點接通應急電源,保障抗震救災應急用電。（圖／央視）

四川省財政廳立即啟動財政應急保障機制，已於15時20分緊急向甘孜州專調資金5000萬元（人民幣，下同） ，根據最新災情，又於16時33分緊急向雅安市專調資金5000萬元，統籌用於受災地區抗震救災緊急支出。

四川瀘定地震發生後，四川省衛健委迅速調度國家級、省級緊急醫學救援隊伍馳援瀘定震央。同時，迅速抽組相關人員組成前方工作組趕赴一線，現場指導醫療救治相關工作。

四川大學華西醫院、四川省人民醫院、四川省骨科醫院3支國家級快速反應小分隊與衛生健康委員會共計派出醫療隊員139人前往災區進行醫療援助。（圖／紅星新聞）

據悉，四川大學華西醫院、四川省人民醫院、四川省骨科醫院3支國家級快速反應小分隊共計11車56人；調派省級隊伍2支，共計4車18人；調派甘孜州市級隊伍3支，共計4車20人。另外，雅安漢源、石棉調派省級隊伍1支，8車40人。截至9月5日16點，四川省衛生健康委共派出醫療隊員139人（含前方工作組5人）。