寶僑（Procter & Gamble）近年調漲汰漬（Tide）等高價位品牌的產品價格，銷售量仍不斷成長而擴大市占率。但最近汰漬等高價洗衣精銷售量下滑，民眾開始選購較低價品牌或產品，顯示高通膨令美國人正改變消費習慣。

寶僑執行長莫勒（Jon Moeller）不否認部份消費者的改變會影響獲利表現。

據研究公司IRI資料，迄8月7日止四周期間，美國高價洗衣精品牌銷售下跌近3％，但廉價品牌銷售卻持平或增長。

不過，這仍不足以改變寶僑的市場地位。其美國洗衣精與單劑量洗衣球的市占率各高達60％和80％

高價位洗衣精支撐寶僑旗下包含洗衣產品的居家用品部門銷售成長。其夏季調漲洗衣劑售價，漲幅較去年同期增加約10％。

雖然一再漲價後，其居家用品部第二季扣除併購與匯率等因素後的有機銷售額仍年增9％，但銷售量年跌1％，為2018年夏季以來首次下跌。

長期使用寶僑洗衣產品的消費者表示物價高漲，讓他們錙銖必較而改買較低價的品牌。

據研究公司尼爾森資料，在美國規模110億美元的洗衣精市場裡，寶僑8月市占率較去年同期減少二個百分點。

廉價商店Dollar General在8月表示愈來愈多人買低價洗衣粉。Church ＆ Dwight表示旗下低價洗衣精品牌Arm ＆ Hammer的銷售大增。

即使如此，寶僑認為就算通膨和經濟等惡化，美國人仍會繼續購買家用品，公司為經濟衰退做好因應準備。其最近廣告不斷促銷較低價產品同時，也生產更多較小量包裝產品，讓不想一次花太多錢的民眾選購。

投資銀行Truist分析師查普爾（Bill Chappell）認為在民眾憂慮低價品的品質下，汰漬業績仍有支撐，只有經濟深陷長期衰退才會打擊其銷售下滑。