烏克蘭北部城市切爾尼柯夫(Chernihiv)市中心在上周六發生一起奇特的武器走火事故，在一場具有徵兵性質的軍事展會上，兒童拿到RPG火箭榴砲彈並扣動扳機，發射出的砲彈爆炸造成15人受傷，其中超過半數是兒童。

切爾尼柯夫的軍政管理局局長喬斯（Viacheslav Chaus）表示，事件發生在9 月 3 日，位在切爾尼柯夫美術館附近。彈藥爆炸造成附近人群受傷，兒童8人、成7人，其中2名兒童和2名成人傷勢較重必須住院，1名2歲男孩接受了持續近七個小時的手術。

據說，美術館附有一場軍事展覽，陳列許多輕武器，其中包括RPG火箭推進榴砲，參觀的兒童把玩時不慎啟動而造成爆炸。

⚡️Two soldiers charged with mishandling weapons at arms exhibition in Chernihiv.



On Sept. 3, one of the servicemen allowed a child to pick up an anti-tank rocket launcher and pull the trigger, the State Investigation Bureau said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 5, 2022

但是，軍政局長喬斯卻表示，這起事件發生在一場呼籲和平的兒童活動，沒有計劃出現軍事武器，不該出現這樣的事故。

他說：「就我所知，在美術館廣場舉行的是兒童活動，我並沒有收到有軍事武器展覽的通知。當然，如果真的是有軍方相關的活動，那麼我們必須檢討，特別是為何軍隊是如何出現在兒童和平活動當中？那些展示武器的管理出了什麼問題？」

烏克蘭國家調查局(SBI)稱，這起事故可能是有個軍人，同意讓1名兒童拿起反坦克火箭砲，並扣動扳機。

烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科(Kyrylo Tymoshenko)說，必須追查失職軍人與指揮官的法律責任，他們將面臨最高 10 年的監禁。