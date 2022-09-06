民進黨台北市長參選人陳時中近期頻被質疑人設崩壞，國民黨台北市議員徐巧芯5日公開陳競選辦公室通訊錄，透露自己一直懷疑團隊有人要害陳時中，後來才知「焦糖哥哥」陳嘉行就是社群頭牌，陳競辦隨即怒斥此舉違反個資法，但徐巧芯反嗆，辦公室分機算什麼個資，且名單中出現不少綠營政二代艦隊，「真是加分加到爆！」

徐巧芯下午先是公布陳競選辦公室通訊錄，裡頭記載著各部門的市內電話，人員姓名與分機。她指出，最近一直覺得陳時中的臉書很奇怪，用詞堪比小學生週記風格，看了名單後才知道，陳時中雖然是用自己的照片經營臉書，「但靈魂是焦糖阿！」

此文一出，陳時中競選辦公室火速發表聲明，怒斥國民黨台北市長候選人蔣萬安日前才說要防偷窺，現在卻縱容團隊公布別人隱私，說一套做一套，帶壞選舉風氣，居然以涉及違反個人資料保護法方式來做無謂的連結與指涉，毫不可取，要求撤下照片。

「我要被吊路燈了嗎？」徐巧芯對此表示，辦公室分機又不是手機，算什麼個資，且通訊錄就是讓民眾有問題時可以撥打，質疑這群人都加入公眾人物競選團隊，屬於政治公領域的一環，也沒被公布私人訊息，資料更不是由她收集，是在扯什麼個資法？

徐巧芯說，第一次聽到加入競選團隊，連「公務分機號碼」都聲稱是個資要被保護的，還是現在號稱最公開透明的陳時中，連競選團隊都要保密30年？

徐巧芯指出，既然這麼怕被公布，就更要讓大家看看，名單中有哪些人是不想被知道的「protected」名單，除了焦糖以外，還有很多名人，先撇除同名同姓的情況，名字剛好都一樣，這個綠營政二代艦隊真是加分加到爆！有夠穩！

其中，彭維昭是圖文畫家「厭世姬」，陳彥安是陳時中兒子，藍佑倫是台北市民政局長藍世聰兒子，蔡舒景是法務部次長蔡碧仲女兒，徐慧娟是內政部長徐國勇女兒，姚雨靜是前考試院長姚嘉文女兒，許喻理疑似大法官許宗力女兒。