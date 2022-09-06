石油輸出國組織與其盟國（OPEC＋）5日召開部長會議後，同意進行小幅減產，表示從10月起每日產能減少10萬桶以支撐油價。受此利多消息激勵，國際油價5日應聲大漲。
布蘭特11月期油盤中一度狂升逾4％到每桶96.89美元、再度逼近97美元大關。西德州期油也曾短暫站上90美元關卡、漲幅超過3％。
OPEC＋決定將從下月起，將每日產能減少10萬桶、約占全球需求的0.1％。與會部長還同意，在下次10月5日預定會議前，如有需要將可隨時召開會議因應產能進行調整。
石油輸出國組織與其盟國（OPEC＋）5日召開部長會議後，同意進行小幅減產，表示從10月起每日產能減少10萬桶以支撐油價。受此利多消息激勵，國際油價5日應聲大漲。
布蘭特11月期油盤中一度狂升逾4％到每桶96.89美元、再度逼近97美元大關。西德州期油也曾短暫站上90美元關卡、漲幅超過3％。
OPEC＋決定將從下月起，將每日產能減少10萬桶、約占全球需求的0.1％。與會部長還同意，在下次10月5日預定會議前，如有需要將可隨時召開會議因應產能進行調整。
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