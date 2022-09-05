（取自徐巧芯臉書）

台北市議員徐巧芯今（5）在臉書上公布陳時中競選辦公室工作人員姓名，指出有些人是「政二代」，但姓名後面還包括分機號碼。陳時中競選辦公認為已侵害他人隱私，違反個人資料保護法、洩漏陳時中競選團隊內部個人資料，要求徐巧芯撤除並道歉。徐巧芯則在臉書回應，這屬於政治公領域的一環，連競選團隊都要保密30年？不過最後徐巧芯說，報告是！已配合偉大的黨更正！

徐巧芯則在臉書回應，辦公室分機算啥個資？都加入公眾人物競選團隊了，屬於政治公領域的一環，也沒被公佈私人訊息，資料更不是由我收集的，是在扯什麼個資法？

徐巧芯質疑，第一次聽到加入競選團隊，連「公務分機號碼」都聲稱是個資要被保護的，還是現在號稱最公開透明的陳時中，連競選團隊都要保密30年？她要被吊路燈了嗎？

徐巧芯最後也說，「報告是！已配合偉大的党更正！」按照黨的要求，通訊錄要改成圖這樣，配合保密30年，只能公開塗黑版本。