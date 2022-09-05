台南市安南區發生移工情殺案，涉案的黎姓、阮姓共犯5日凌晨1時45分遭法官裁定收押禁見，團姓主嫌殺害情敵後，逃到台中落網，5日檢察官複訊後，認為有逃亡之虞且有湮滅證據勾串共犯事實，向法院聲請羈押。

26歲越南籍團姓越南籍移工因不滿同鄉的陳姓女友5月分手，7月就與潘姓移工交往，團男3日凌晨與潘男在電話中互嗆，團男妒火中燒，帶著黎男、阮男共乘一部電動機車，前往安中路4段情敵宿舍談判理論。

3人到達宿舍後，黎男在樓下把風，團男與阮男上樓，團男拿出預藏開山刀，對潘男猛刺12刀，其中一刀開膛剖腹，潘男肚破腸流當場倒地慘死，團男與阮男隨即奔下樓，3人乘電動機車逃逸。

警方根據監視器畫面，調到黎男與阮男進逃回台南市警3分局後方一棟移工民宅，出動10多人進入民宅抓人，可惜只抓到黎、阮2名共犯，且2人皆矢口否認涉案。警方尋思須趕緊抓到在逃的團姓主嫌，方可使共犯認罪。

團男騎車回宿舍時，看見門口有陌生的車輛徘徊，認定是警用偵防車，未進門就直接改搭計程車北上逃逸，投靠同鄉友人。

警方根據監視器影像一路追到台中，晚間8時30分在潭子區將他逮捕，並帶回1名窩藏的共犯，現場未尋獲凶刀，團姓主嫌落網後，越南移工情殺案宣告偵破。

最先落網的黎姓、阮姓2移工5日凌晨先依殺人罪遭台南地院法官以有逃亡串證之虞，裁定羈押禁見。警方5日晚間再依殺人罪將團嫌移送台南地檢署，檢方深夜複訊完，認為團嫌同樣有串供逃亡之虞，向法官聲請羈押禁見。