新北市永和區今晚驚傳分屍案。（李奇叡攝）

新北市永和區今(5)日晚間驚傳分屍案，有名女子因連絡不上男姓友人，因此於傍晚7時許向警察報案，警方循線至智光街住處破門，驚見男子已遭殺害並分屍，不見死者頭顱，現場僅剩軀幹連著1隻腳，詳情待警進一步調查，附近鄰居婦人對此案件也表示「心裡有些毛毛的」。

隔壁鄰居婦人表示，這幾天都沒有聞到異味(屍臭味)，近期也沒有聽到隔壁兄弟有任何吵架的聲音，對於發生這樣的事情，心裡也毛毛的，她也提到死者哥哥平時不愛講話，也不愛和鄰居打招呼，不過死者很和氣，兩兄弟住在這裡10幾年了，和媽媽住在一起，但自從兄弟的媽媽去世，只剩兩兄弟住一起。

婦人還表示，兩兄弟平時交友出入不複雜，大概每3至4天會和死者見一次面，上次最後見面時間大概是8月底，而每次晚上會看到哥哥回來，不過今天沒有看到哥哥回來。

據了解，遭肢解的是57歲梁姓男子，另外1隻腳也消失無蹤，死者平時與哥哥同住，女性友人表示，兩人常起爭執「吵很兇」，而死者哥哥目前下落不明；然而，該女說詞也有待查證釐清。