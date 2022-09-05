(台灣郵政產業工會提供)

中秋節有郵局送貨量暴增3倍，因人力不足送不完，被民眾罵翻。不料中華郵政公司今（5）日發出緊急通告表示，如果想要在9月8日送達中秋節用品、食品或有時效性包裹郵件，則最遲必須在9月6日交寄。不過有郵務士表示，包裹早已堆積如山，有的郵局今天才清掉8月31日交寄的包裹，怎麼可能在中秋節前清到9月6日交寄的包裹？

台灣郵政產業工會今日在臉書展示一張中華郵政總公司郵務處的緊急通告，通知各單位中秋節包裹截郵日期是 9月6日。工會痛批，這再次證明郵政公司「不食人間煙火」！每逢節慶皆是物流運輸最忙碌的時候，郵政公司本該事先公告周知，提醒大眾及早交寄、並訂出對實際運作有所助益的截郵日期；然而年復一年，中華郵政始終罔顧人力不足與作業量能有限的事實，不願善盡告知義務，拼命照單全收。

工會指出，局方持續削減人力，即使全員出動尚且消化不完。郵政公司可知包裹早已堆積如山？現今已逼近中秋連假，在這時候放出這樣的公告，把日期訂在中秋連假前2天，還好意思號稱「緊急公告」？拿平日的投遞時效充數，當成非常時期的截郵時限，這樣的「截郵」等於沒有截郵，形同空話，最後受到壓榨的是郵局同仁，被折騰的則是投遞郵包的民眾。

有北部郵局人員表示，平常每天平均處理1萬件包裹，去年中秋節郵包最高峰是1天2萬個包裹，今年像今天更超過3萬個，預期過節前這幾天包裹量持續維持在高峰。