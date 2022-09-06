聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）8日將發表演說，由於這是他自傑克森霍爾央行年會後的首度公開談話，在美國就業市場已現趨緩跡象，市場欲從鮑爾本周演說內容，尋找Fed是否在本月例會仍將堅持升息3碼訊息。

美國上周發布8月就業報告，結果失業率從3.5％攀升到3.7％、薪資成長幅度也出現減緩，凸顯美國通膨壓力已有降溫跡象。原本市場擔憂如果就業市場續強，將給予Fed更多理由激進升息以遏止通膨。

在就業報告出爐後，根據CME Fedwatch tool顯示，交易商押注Fed在本月20到21日會議上，將利率調高3碼的機率已從先前的70％略降到60％。

這也使得鮑爾8日在卡托研究機構（Cato Institute）貨幣研討會上的演說更加引發關注，外界希望能從他的談話內容，尋找Fed本月升幅的蛛絲馬跡。

然而Fed為打擊高通膨而採取強力升息做法，也引發學者對美國經濟是否陷入衰退的觀點出現分歧。約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克（Steve Hanke）相信，美國經濟明年將走向一場「巨大」衰退。在耶魯大學擔任研究員的羅奇（Stephen Roach）也認為，美國經濟明年要躲過衰退恐怕需要「奇蹟」。

不過諾貝爾經濟學獎得主塞勒（Richard Thaler）表示，美國近期低失業率與高職務空缺、加上經濟仍持續成長，他認為美國經濟目前並無出現類似衰退跡象。

市場看法也眾說紛紜。嘉信理財投資長桑德斯（Liz Ann Sonders）指稱，美國衰退可能性已高出軟著陸。Saxo銀行投資長傑克森（Steen Jakobsen）則說，美國不論就名目或實質而言，並沒有走向衰退。

至於調查也反映類似分歧。路透社8月底針對經濟學家的調查發現，美國在一年內陷入衰退的機率為45％，多數受訪者認為即使真的出現衰退，時間應該不會太長、而且衰退幅度也不大。