1名網友於臉書發文，日前外出時見到1輛吉普車，該位車主將後方備胎用Annoying orange造型套子保護，原PO見狀直呼：「莫名的想要閃燈」，貼文一出引起大批網友熱議：「柳丁擱來亂」、「煩人柳丁！好鬧」、「Hey apple」、「這備胎有聲音，而且好吵」。

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》貼出1張照片，日前颱風天他開車上路時，突見1輛黑色吉普車在後方備用輪胎上，加裝一個Annoying orange造型的保護套，讓原PO傻眼直呼：「他明明開的很規矩，但是在他後面就莫名的想要閃燈」，讓不少網友回憶起童年時柳丁的各種逗趣台詞。

文章曝光後，引起4000多名網友按讚：「煩人柳丁！好鬧」、「隨時會開口說話的感覺」、「我常常看到我們家附近停了這圖案的車，但不知道是不是同一台」、「看了就很煩」、「柳丁擱來亂欸」、「果然設備用品需要好好選」、「拔他車頂」、「沒撞他就很不錯」、「不要說閃燈了，都想比誰鈑金硬了」、「要我會超車」。

也有網友們笑說，「這台車的喇叭聲是不是ㄌㄩㄝㄌㄩㄝㄌㄩㄝ」、「這照片彷彿在對我說：Hey apple」「世界第一個vtuber吧」、「這備胎有聲音，而且好吵」、「莫名的煩躁感」、「吵到我的眼睛了」、「哇殺比」、「它可是比江南大叔還要紅的無形水果」。