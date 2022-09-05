富邦悍將洋投羅力以102勝為9年中職生涯畫下完美句點，賽後引退儀式中的祝福影片昔日曾共事過的教練、球員也紛紛獻上祝福，最後羅力的老婆、小孩壓軸驚喜現身，羅力的兒子說：「希望未來有一天我能跟你一樣成為一名厲害的投手，未來能為悍將投球。」

在引退儀式一開始的祝福影片中，像是張建銘、胡金龍、周思齊、潘武雄、高志綱、沈鈺傑、古久保健二、林益全、高國輝、林智勝等人都透過影片獻上祝福，林智勝還說，希望羅力明年再用本土身分回來。

第2段影片最後，羅力在美國的老婆及一雙兒女驚喜現身，羅力老婆說：「我不敢相信有這一天，從你2007年開始職業生涯的第1天，沒想過會有這麼『狂野』生涯，我們走遍全世界，遇見很多很棒的人，我們看著你比賽，很幸運我們看到的是贏多於輸。」

羅力老婆也提到，在場上羅力是名成功的悍將，場下也是名好老公及好爸爸，「真的沒有足夠的詞來描述我們對你感到有多驕傲，真的等不及你回來了。」看到老婆、小孩出現，羅力也忍不住拭淚。

一旁的女兒也像爸爸喊話，「很高興你要回家了。」羅力的兒子則說：「等不及我的籃球教練回來了，不過我希望有一天能教我投球，成為跟你一樣厲害的投手，未來能為悍將投球。」