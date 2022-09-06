俄羅斯宣布無限期「斷氣」，歐洲天然氣與電價飆高加劇能源危機，歐盟能源部長預定9日集會共商抑制漲價的對策，可能的選項包括設天然氣價格上限、提供能源市場緊急信用額度、暫停電力市場衍生品交易等。

《路透》根據目睹的歐盟文件報導，俄羅斯宣布無限期切斷輸往歐洲的主要天然氣管線「北溪一號」（Nord Stream 1）後，歐盟能源部長9月9日將齊聚討論緊急應變措施。歐洲天然氣與電價因俄羅斯斷氣飆漲，給歐洲產業及家庭帳單帶來嚴重打擊。

指標歐洲天然氣期貨價飆漲30％，來到每百萬瓦時（megawatt-hour）279.08歐元。英國天然氣價格狂飆22％，漲到每撒姆（therm）693便士。受此影響，5日歐元匯價貶至兌0.9876美元的20年新低。歐盟部長屆時考慮的選項，包括對進口天然氣價格設上限、對發電用的天然氣價格設上限、暫時將天然氣電廠排除在當前歐盟電價制定系統之外。

這份由歐盟輪值主席捷克草擬的文件顯示，歐盟部長還考慮針對面臨高額保證金追繳（margin calls）的能源市場參與者，提供緊急信用額度支援。

歐盟文件指出，期貨市場每日價格波動愈劇烈，期貨合約要求的保證金也隨之增加，使得愈來愈多企業難以維持避險部位，因而被迫退出期貨市場。

文件並顯示，歐盟能源部長還將就能源交易所要求的對保證金設上限，以及暫停歐洲電力衍生品市場交易進行討論。

因應俄國國營能源巨擘Gazprom宣布「北溪一號」停止供氣後，北歐國家芬蘭和瑞典4日宣布，擬提供電力公司流動性擔保。芬蘭目標提供100億歐元，瑞典則挹注2,500億瑞典克朗。

輪值國捷克草擬的文件，呼應歐盟執委會上周提出的解決能源危機草案，這些旨在抑制能源價格的緊急措施，除了給電價設上限，還包括減少電力消耗。