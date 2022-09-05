痛惜警界英才！台南日前發生震驚社會殺警案，2名員警竟因調查一起機車失竊案，慘遭外役監逃獄的凶嫌殺害而殉職。台南市長黃偉哲宣布破案時曾痛惜表示「失去了2位英勇年輕員警！」他5日參加2位殉職員警的公祭，含淚喊出「兄弟放心，任務已經完成，我會照顧好祢們的家人，請安息！」。

台南市上(8)月22日發生震驚社會的殺警案，民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追查一起機車失竊案，慘遭逃獄1周的林信吾持利刃割喉狠殺並奪走警槍，警方在案發17小時後，於新竹將凶嫌林信吾繩之以法。台南市長黃偉哲23日上午與台南市警察局長方仰寧宣布全案偵破，黃偉哲等人也默哀1分鐘，他當時說，「偵破殺警案但沒有一絲喜悅，畢竟我們失去了2位英勇年輕員警！」

5日舉行凃明誠、曹瑞傑2位殉職員警的公祭，黃偉哲在臉書發文悼念表示：「明誠、瑞傑兄弟放心，任務已經完成，蔡英文總統和我會照顧好祢們的家人，請安息。」