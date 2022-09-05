9月5日12時52分，四川省甘孜州瀘定縣磨西鎮附近發生規模6.8強震。當地民眾一段行車記錄器影片記錄下地震發生瞬間，整條路都在搖晃，車內尖叫聲不斷，車外路人則狂奔逃命。據成都商報報導，事發地為震央磨西鎮貢嘎大道，該輛車從風景區停車場離開，途中突然遇到地震，行車記錄器記錄下驚險瞬間。

在影片中可見，車輛在2線道上行駛突然偏離車道，駕駛發現狀況不對緊急停車；女乘客則是尖叫大喊完了！完了！完了！地震！，從車內往擋風玻璃外看出去，只見整條馬路跟兩側的路樹、房屋向左右不斷強烈搖晃狂甩，接著街邊建築物牆面朝馬路倒塌，激起陣陣塵土。同一時間，停在路邊的車輛，仍不停晃動，前方車輛有駕駛趕緊開門下車，拔腿往目擊車主方向狂奔避險。回過神來的車主，則趕緊安撫女乘客別動！別動！全長14秒的影片直到結束前，路燈都還在不斷搖晃。

據央視新聞報導，截至5日20時30分，此次瀘定6.8地震已造成46人死亡（其中甘孜州29人、雅安市17人）、16人失聯、50餘人受傷。