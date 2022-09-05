台灣賽車教父廖老大（廖志賢）5月跨行成立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大」，因加盟金很佛而快速展店，未料被前桃園市議員王浩宇批評難喝，也被館長（陳之漢）酸「年底會倒」，對此廖老大一一回嗆，並自揭身價。

廖老大飲料店加盟主「三重文化北店」，因被廖老大公開點名為最難喝的前三家，導致無法經營，得認賠超過200萬，引起網友熱議；廖老大近日接受《中時新聞網》影音專訪，針對飲料加盟店掀起的風波做出回應，他表示台灣沒有任何一個飲料品牌敢保證加盟店的品質都一樣，「只是我廖老大敢做敢當，出來直接批評自己的加盟主。」也強調每個人的味蕾感官都不同。

至於心情會不會受酸民影響，廖老大一派輕鬆地否認，表示自己短短七天就收到一億八千萬的加盟金，當然會有很多酸民，「有酸民代表什麼？代表眼紅，眼紅代表什麼？我成功啊！不會影響心情！」

廖老大日前宣布暫停加盟，因此傳出損失一億四千多萬；對此，廖老大強調合約中有寫不能退加盟，但發現一百多家的加盟店品質參差不齊，決定主動退回一億四千萬的加盟金，「你們應該先搞清楚再來說話嘛！」

廖老大的加盟店從513間下降至120間，被館長在直播中酸「年底前必垮」，面對冷嘲熱諷，廖老大悠悠地說：「你好好注意你自己的健身館年底會不會倒」，強調自己的店絕對不會倒，「我有幾十億的資產，我只有兩家直營的紅茶店，你覺得我會倒嗎？」

最後，廖老大反過來嘲笑王浩宇是失敗的政治人物，「做個議員都被罷免，你真的是有夠丟臉，不要藉我炒新聞。」