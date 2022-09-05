想要採購3C商品、電腦零件，光華商場（光華數位新天地）是不少台北人首選之一，但有民眾近日到光華商場逛逛，發現3樓以上人潮稀少，沒有營業的店家比2年前更多，好奇光華商場怎麼沒落了，引起網友熱議，認為2大原因影響甚鉅。

原PO在PTT八卦板發文表示，中午去逛光華商場，從一樓逛到五樓，發現除了一二樓稍微有人以外，三樓以上都沒什麼人，跟2年前相比，覺得有更多店家沒有營業，好奇「為什麼光華商場會沒落呢？」

貼文引起熱議，不少人認為因為網購便利，沒必要特別跑一趟，「又沒便宜很多，現在人時間就是金錢」、「都能上網勾一勾，組好送到家了，幹嘛自己去光華」、「網路上訂一訂就好了，你去現場轉一圈問一個下午只便宜一百，還不如去三創看妹」、「三創比較熱鬧」。

也有人認為是手機功能太進步，「學生客消失了，最愛繞一圈浪費時間省50~100塊的客群現在都跑去網路了，然後有錢人都買蘋果」、「現在大學生都蘋果全家桶然後玩騰訊手遊了，誰還會組電腦玩遊戲」、「很少人在組電腦了，手機取代大部份的功能」、「單機遊戲市場大縮水，遊戲攻略數位化，這樣人潮就可以砍大半了」。

另外還有不少網友回憶起老光華商場的盛況，「時代的眼淚，小時候去逛回來身心都好滿足」、「懷念以前光華橋下的光華商場」、「老光華商場時才是全盛時期」、「懷念以前逛一圈拿報價單的時候了」、「以前要自己拿報價單做功課」、「老光華都買盜版A光日劇，下課挑片好羞恥」。