民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（5）日提出「青創政策三大升級」，要打造鼓勵青創的宜居環境。包括「支持升級」，成立青年創業基金；「基地升級」，建立苗栗青創基地，每年促成百件青創案例；「合作升級」，建立媒合平台，升級青年與在地產業官學合作。

徐定禎在臉書表示，今天和客委會楊長鎮主委造訪客庄青創空間東海咖啡、 Bonbons法式甜食工作室，與十多位青創朋友對談、分享創業歷程。而苗栗縣有53萬人，20到45歲的青年人口就佔了總人口數35.5%，這幾年在苗栗有更多青年朋友返回家鄉，投入創業、從事農業或服務行業，帶給苗栗很多力量。

徐定禎直言，要給後生更多支持，成立青年創業基金直接提供青創夥伴創業資源。並要盤點閒置公共空間，提供青年創業使用、減輕空間租賃負擔。每年也要促成百件青創案例，為青創基地爭取更多曝光、讓基地蓬勃發展充滿活力。

徐定禎認為，地方政府必須擔負起平台的角色，做青年朋友的靠山，加強青年與在地產業、官方及在地學校的合作，特別是苗栗縣豐富的農特產品，也可以透過媒合增加行銷吸引力。

徐定禎強調，後生是苗栗的重要夥伴，為苗栗帶來改變的可能與力量，他一定會和中央一起攜手，活絡地方經濟、完善苗栗青年創業環境，打造「宜居新苗栗」！