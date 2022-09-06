華南金代華南產險公告，截至9月5日止，華南產從事衍生性商品交易未實現損失達1.96億元，已達該公司淨值3％。

華南產險從事衍生性商品，截至9月5日依市價評估損失金額為1億9,616萬3千元，該未實現損失占最近期財務報告歸屬於母公司業主權益之比率達3.38％。由於華南產險所持衍生性商品為匯率衍生性商品，皆為避險目的之交易，並無異常情形需加以處理。

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