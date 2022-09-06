工程經費高達39億元的水湳轉運中心，5日開工動土。與會的台中市長盧秀燕表示，水湳轉運中心整合國道客運、市區公車、捷運、計程車，及iBike等公共運輸工具，並規劃與機場捷運（橘線）車站，採共構設置，預計2026年完工啟用後，將成為中部轉運樞紐，更是水湳經貿園區指標性建築。

水湳轉運中心地下層，為立體停車場，地面層供市區公車使用，地上二、三層為國道客運月台、地上四層則為商業空間及辦公空間，設計目標為建造複合式國道客運城，並提供42席國道客運、12席市區公車月台、614席汽車、1,253席機車，及604席自行車停車空間。

尤其，水湳轉運中心三、四層樓，已預留大客車專用道與國道一號連接的空間，讓水湳轉運中心整合台中市主要聯外及區內公共運輸系統，民眾可快速轉乘到台中各區域，停車也更加便利。

盧秀燕說，水湳轉運中心建築榮獲「2022年國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎」，坐落在未來台中市最智慧化的水湳園區內，基地周邊還有國際會展中心、綠美圖、中央公園，及中台灣電影中心等公共設施。

水湳轉運中心的建築內部，也有細緻設計，包含創全國之先，配置膠囊式司機休息室，及行控中心，提供貼心且舒適的休息環境，守護國道行車安全，並規劃智慧停車系統，及預留大客車智慧充電設置，以提供低碳、智慧化的轉運機能。

盧秀燕強調，她上任前，台中沒有轉運中心，上任後，一一克服重重困難，規劃興建水湳、豐原、台中火車站，及烏日等四座轉運中心。其中，水湳、豐原及台中火車站等三座，皆已開工，豐原轉運中心更即將於9月啟用。

此外，市府為加速推動相關建設，採取市府自有經費支應，她特別感謝台中市議會對於此預算的支持。

台中市交通局說，水湳轉運中心設計為地上四層、地下三層，且兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，位於水湳經貿園區最北端，透過地理位置搭配設計理念，如同一顆北極星光芒指引回鄉的遊子，建築外觀造型新穎，具科技感，並與科湳愛琴橋相依，夜間搭配燈光點綴，互相輝映點亮夜空，開拓水湳經貿園區夜景新視界。