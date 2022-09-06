不少愛美女孩會透過霧眉，讓自己的眉毛看起來不那麼稀疏且有精神，不過霧眉前可切記要找對美容師。泰國一名女子想在旅行前霧眉，因此經朋友介紹到一間美容院霧眉，沒想到當麻醉醒來，卻發現「臉上有4道眉毛」，霧上的眉毛整個平行上移，害她整整1年完全不敢走出家門。

《鏡報》報導，泰國32歲女子妮帕普蘿（Nipapron Meeking）1年前因為計畫與朋友出遊，想讓自己看起來煥然一新，因此在朋友的推薦下花了1500泰銖（約新台幣1,348元），到泰國東部羅勇省一間小型美容診所進行霧眉手術。

然而當她自麻醉中醒來後，拿起鏡子一照卻完全傻眼，只見霧上去的眉毛位置竟是在她原本的眉毛正上方，讓她看起來就像擁有4道眉毛，氣得她當場暴怒與美容師對質，對方起初保證會免費幫她復原，卻在隔天搞消失。妮帕普蘿無奈只能找其他霧眉師幫忙處理，沒想到卻越弄越糟，搞到她整整1年不敢出門見人。

幸好，一名叫帕塔薇（Pattawee Phumkasem）的紋身師知道妮帕普蘿的困境後，自告奮勇稱自己能夠幫忙解決，還不收妮帕普蘿一毛錢，她稱「在看到妮帕普蘿的情況後，我知道我必須幫助她，通常這收費為15000泰銖（新台幣12511元），但我願意免費幫忙」。接著帕塔薇需先將霧眉的墨水去除、等待褪色，接著再勾勒出新的眉毛，前前後後花了3個月的時間，終於讓妮帕普蘿在上月31日重獲新生，她感激表示「有了這位新的霧眉師，我終於可以過上正常人的生活了」。

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