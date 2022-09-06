近年來我們國家體育代表隊在國際賽場上的成績，有非常明顯的進步，無論是2017年的「台北世大運」、2018年的「雅加達-巨港亞運」以及2021年舉辦的「2020東京奧運」等，中華代表隊都締造了令人振奮的佳績，媒體及政論節目也都提及這是國家「運動發展基金」、「黃金計畫」的績效展現，而這個主要的經費來源，就是來自於大家所購買的運動彩券積累而來的。

謝謝你們 和我一起打進世界

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

「黃金計畫」是政府為了建立我國優秀選手黃金梯隊，提升國際競技能力，在奧運會爭金奪牌目標，依據選手競技運動成績和表現建立分級制度，並依資格訂定補助原則，讓選手在培訓期間有良性競爭目標，以符合國人期待達成爭金奪牌之目的，這個「黃金計畫」的經費來源為國家「運動發展基金」，而「運動發展基金」絕大多數都是來自於民眾購買的運動彩券，因為大家每購買100元運彩就會有10元自動挹注到「運動發展基金」，供政府做為「振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才」之用。

第二屆運動彩券在大家的熱烈支持下，銷售持續穩定成長，8年半來累積挹注國家「運動發展基金」超過300億元，政府重點培育的運動選手獲得的資源與照顧更為全面，在各大國際賽事的表現也都有顯著的進步，包括2017在我國境內舉辦的「台北世大運」奪下26金、34銀、30銅，共90面獎牌，創下歷屆最佳參賽成績；接著2018在印尼舉辦的「雅加達-巨港亞運」奪下17金、19銀、31銅，共67面獎牌，較前一屆2014的仁川亞運大幅增加16面獎牌；最後則是在去年2021舉辦的「2020東京奧運」運動最高殿堂上奪得2金、4銀、6銅，共12面獎牌，再度創下歷屆奧運最佳的參賽紀錄。

第二屆運彩累積運發基金

獎牌增加總數

這些優秀成績的背後，都是來自於大家購買運彩的力量，為了感謝所有支持台灣運彩及國家體育的朋友們，舉重國手陳玟卉、游泳健將台灣蝶王王冠閎、空手道小清新文姿云以及桌球國民金孫林昀儒等4位「黃金計畫」國手，現身拍攝由好樂創意整合行銷公司業務群總監魏薇珊及執行創意總監劉宇堯策劃的感謝影片「謝謝你們 和我一起打進世界」，在知名導演王詮勝善用強烈視覺效果、強化表現張力的導播下，成功突顯4位選手在各自擅長領域、面對挑戰時的堅強卓越，透過虛實轉換的鏡頭語彙，清楚刻劃所有人對運動選手們的愛護及支持，希望藉由這樣一系列感動又激勵的影片，讓所有人的心可以再一次緊緊融合！除了感謝大家的支持外，也希望讓更多的人可以知道，透過運彩的購買，是可以為國家體育發展盡一份心力的，「買運彩 看比賽 更精彩」的同時，也可以「買運彩 助體育 增光彩」。

4位國手現身感謝「來自大家的力量」

好樂創意整合行銷公司

導演王銓勝

除了透過電視及網路等各種媒體廣宣這4支影片外，所有台灣運彩近1,600家的投注站也都有張貼「謝謝你們 和我一起打進世界」的文宣廣告，上頭印有2個QR Code，想要觀賞影片並分享散播的朋友們可以掃描「傳影片 助體育」的QR Code，想要身體力行一起加入助體育行列的朋友們可以掃描另一個「買運彩 助體育」的QR Code，申請加入網路會員，大家一起來「買運彩 助體育 增光彩」，讓這一個善的循環可以持續不斷地發揚下去。