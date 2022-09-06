新竹一名44歲鄭姓男子今年4月間約女同事A到家中見面，A女沒多想便跟著鄭男上樓，未料鄭男卻突然強行抱住A女20秒，還作勢強吻，嚇得A女大哭並趁隙逃離。新竹地院審結，依強制猥褻罪，處鄭男6月徒刑，得易科罰金18萬。緩刑2年。

檢警調查，鄭男與A女為同事關係，今年4月間鄭男以感情問題為由約A女到家中見面，A女依約前往鄭男的住處，未料，鄭男見A女進門後，隨即強行環抱並讓A女坐在自己腿上，緊貼A女全身持續20秒。

A女因深感不適極力拒絕，鄭男聞言鬆手，隨即又強行把A女壓在牆面作勢親吻，因A女閃避而未遂，A女受驚嚇後持續哭泣，鄭男見狀才終於停止行為，A女則趁隙逃離鄭男的住處並報警處理。

對此，鄭男坦承在住處以公主抱方式抱起A女，讓A女坐在他的腿上，他發現A女開始哭就放手了，也有意圖親吻A女嘴巴，但同樣因為A女哭泣而放手，唯獨否認曾正面環抱A女。

新竹地院審理時，鄭男坦承犯行，法官認為，鄭男只為了滿足個人私慾就無視他人性自主權，以強暴方式對A女強制猥褻，實在不可取，考量鄭男獲得A女諒解，且A女也同意鄭男緩刑，故依強制猥褻罪，處6月徒刑，得易科罰金18萬，緩刑2年，期間付保護管束，須提供60小時義務勞務。可上訴。