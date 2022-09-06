有位自稱有15年投資經驗的網友發文詢問，由於手上的資金不足，因此想把市價約2千萬房子賣掉拿去投資，好奇可行性有多少？話題引起熱烈討論，但許多人卻不看好，勸原Po應該要留後路，且房子是家人留下來的應該要仔細思考再做決定，「賣掉是最笨的，一不小心就要去睡公園。」

該名網友在PTT論壇上發文表示，目前無固定工作，主要從事展場工作，收入來源是接案子，但名下有一間家人留下來市價約2千萬的房子，由於對投資有興趣，但手上資金不足，因此想詢問現在適合賣房子投資嗎？

此外，該名網友也坦言，不考慮增貸或二胎，一方面沒有固定工作很難通過申請，另一方面二胎利率也相對較高，「其實我是想借500萬就可以了，但好像沒固定工作，很難貸到。」

文章引起網友們熱烈討論，許多網友卻不看好賣掉房子，「既然房子是家裡給的，就應該先跟家人好好討論」、「賣掉是最笨的啦，原本可以穩穩開一倍槓桿變成無槓桿，還要承擔搬家漲房租各種風險」、「留個後路吧，一不小心2000變0」、「沒工作還是不要亂玩，不然就等睡公園那天的到來。」

有網友也提醒，先將手上的100萬好好利用，再進行下一步的投資規劃，「如果獲利還不穩定就先用手上100萬練習就好了啊」、「賣房風險太高了吧，想去睡公園？」、「先用100萬玩一年試試看吧，如果不能穩定獲利不如不要」、「100萬很夠了好嗎？」