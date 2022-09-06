台積電薪水高、福利好，是許多人出社會之後的目標，一名網友在PTT發文指出，有親戚39歲了，想去台積電有機會嗎？他透露，該名親戚在法人單位工作快10年，薪水調漲有限，每年年薪也不太增加，看到這兩年科技業火紅，想詢問快40歲是否有機會轉職到台積電工作。許多網友勸退，紛紛表示「台積電需要的是新鮮的肝」、「很殘酷的說，下輩子應該有機會」。

原PO在PTT發文指出，自己親戚在法人單位工作10年，薪水調漲有限，他進一步表示，這兩年科技業火紅，分紅羨煞這些領固定薪資的人，加上台積電持續擴廠有人力需求，親戚在詢問，快40歲沒有半導體相關製程經驗，原本是做一些高分子開發用在醫材上面，而且自認很耐操，「這樣的經驗跟年齡，有機會去台積電嗎？」

網友普遍不建議快40歲跳到台積電工作，「30歲以上就很難了，台積電要新人，耐操」、「碰過35歲以上在外面當經理，進來當33（主任工程師），最後也撐不久」、「問過台積電同學，超過35歲履歷連點都不會點」、「你的自認耐操跟台積電裡面的耐操不見得一樣」、「法人單位應該很難想像園區凹人跟沒日沒夜的程度」。

更有過來人透露「我38歲，今年3月底進台積電18B做技術員，2個月後去14A登出（離職），台積電的文化不是人人都受得了，要三思」、「小弟我就是41歲才進台積電當設備工程師，不過前提是，你就是相關機台的廠商就沒問題，而且自認算耐操通常都是吹牛活不久，這裡要活下去不是耐操，是全面性的能力」。

但也有網友認為可以試試看，「去年大缺工時有機會，我43歲都可以進產線了」、「同事40幾歲廠商待兩年，被內推進IT助工，不過薪水只有一百萬左右，進台積電不只是學歷的問題，運氣也很重要」、「想挑戰可以，但是請想好後路」。