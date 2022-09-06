英國醫學期刊(BMJ)週三刊登一項研究表明，食用大量「超加工食品」如冷凍披薩、熱狗、速食、無酒精飲料等，會增加男性罹患大腸癌風險達29%，然而，科學家並未在女性身上發現關聯性。

美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，超加工食品可能添加更多糖、鹽、香料、防腐劑或人造甜味劑，不利改變腸道微生物的組成，常見像是冷凍披薩、即時微波食品、香腸、牛肉乾、蛋糕、甜甜圈、冰淇淋等等。根據世衛組織(WHO)和美國癌症協會數據揭示，加工與超加工食物長期以來與人類罹患大腸癌風險息息相關；以往對於超加工食品的研究多著墨心臟、急性腸炎以及肥胖三大隱憂，很少評估攝取量與大腸癌之間存在的關聯。

科學家分析約20萬受試者長達28年的飲食，發現特別是超加工食品在一定程度發揮了作用，得出「消費超加工食品的前20%的男性，罹患大腸癌風險高出29%。」

值得注意的是，性別差異的原因仍無從而知，為什麼對於女性沒有發現同樣風險，推測可能涉及性激素、代謝激素在男女體內不同反應。

另外，胃腸科醫師門德爾松(Robin Mendelsohn)提到，女性可以選擇更健康的超加工食品如優格，含有少量或甚至不加糖的全麥食品，確實降低罹患大腸癌的風險。