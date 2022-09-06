新北市永和區昨(5)日晚間傳出民宅屍案，有名女子晚間7時許向警察報案，警方循線至智光街住處開門進入，警方表示進入前有聞到異味，開門後看見一具遺體，已請鑑識中心到場勘查，也報請新北地檢署指揮偵辦，另外也提到死者房間門鎖並未遭到破壞，是正常的狀態。

永和偵查隊隊長李志祥回應，分局今(5)日傍晚7時許接到民眾報案，民眾稱男姓友人失聯，並且派員到現場勘查，員警到現場後確實有聞到異味，在緊急救援的情況下，便開門進入勘查，初步有看到遺體，身分還在辨識中。

李志祥表示死者已經失聯一周，目前是請鑑識中心到現場勘查，比對身分，由於案情特殊，已經報請新北地檢署指揮偵辦，有鎖定1名關係人，積極的查緝到案中，另外李志祥也提到，死者與家人疑似住在一起，目前身分還在釐清。

李志祥也提到有通知死者家屬前來進一步確認中，且提及房門鎖並未遭受到破壞，是正常的狀態，相關案情等進一步釐清之後，會於今(6)日上午，對外統一做進一步的說明。