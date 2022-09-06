「功夫皇帝」李連杰和已息影的女星利智結婚多年，生下2個內外兼具的女兒Jane、Jada；近日小女兒Jada分享與爸爸逛街的合影，亮眼的外型遺傳到利智，獲得網友稱讚。

Jada 5日在IG更新動態，放上家人的合照與生活點滴，其中一張是姊姊Jane站在中央，她和爸爸李連杰則在兩旁，三人的身高幾乎一致，打扮風格也很統一，都走休閒風格。

此外，Jada也分享與李連杰一起逛街的照片，畫面中，李連杰戴著帽子、墨鏡和口罩，穿著牛仔外套和黑色短褲，露出纖細的小腿；Jada的風格則較性感，上半身只有一件白色抹胸，搭配粉色長寬褲，比例不但變得很好，凹凸有致的曲線也一覽無遺，好身材完全遺傳利智，讓網友紛紛讚嘆：「好漂亮」、「你美的不可思議」、「李連杰的女兒們真正」。

今年59歲的李連杰，近年屢被傳健康亮警訊，不只被拍到滿頭白髮、駝背蒼老的模樣，還傳出死亡、殘廢等謠言；已很久沒公開亮相的李連杰，兩周前曬出參拜寺廟的照片，氣色、精神都很不錯，身體看起來也硬朗，並沒有如傳聞中的狀態不好。