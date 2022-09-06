新北永和區昨（5日）發生一起分屍命案，1名54歲梁姓男子在住處慘遭分屍，包括去年符姓男子將老父親分屍後棄屍於瓦磘溝；109年加拿大籍男子Ryan遭友人割下頭部、四肢，棄屍於新北市永和區河堤及昨梁姓男子一案等，5年內永和區已發生3起分屍案，讓附近居民人心惶惶。

符姓男子於110年時殘忍將父親分屍，遭判有期徒刑19年。（資料照）

新北市永和區昨晚驚傳分屍案，一名女子因和男性友人聯絡不上，下午報案後，警方循線至智光街住處破門，發現54歲梁姓男子已遭分屍殺害，軀幹只有一隻左腳，其餘三肢和頭都不見，目前現場已經拉起封鎖線，詳情仍待警方進一步釐清。

另外，家住新北永和的54歲符姓男子於去年11月28日殺害84歲父親，符姓兇嫌11月24日將父親從台中接回新北永和住家，4天後用枕頭悶死父親，因屍體腐爛發臭，他於12月6日揹著父親到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，接著用行李箱運屍丟棄瓦磘溝，他遭逮時供稱不滿父親家暴母親才下毒手，新北地院依殺害直系血親尊親罪與毀損屍體罪，合併判符男有期徒刑19年，可上訴。

而109年8月的「永和分屍案」也震驚全台，加拿大籍男子Ryan遭非裔美籍男Bent及美籍刺青師孫武生割下頭部、四肢，棄屍於新北市永和區河堤，當時孫武生表示，因販毒擔心死者出賣，加上雙方因毒品交易金額交代不清，多次發生爭執，2人決定行凶殺人，孫武生一二審遭法官判無期徒刑，案經上訴到三審後，遭最高法院駁回，全案定讞。

109年加拿大籍男子Ryan遭友人割下頭部、四肢，棄屍於新北市永和區河堤。圖為共犯非裔美國籍男子Bent。（陳信翰攝）

這次又發生駭人分屍案網友們紛紛留言直呼：「台灣現在治安怎麼那麼亂」、「凶手真的夠凶殘的」、「在自宅都能被分屍到頭都不見」、「密集發生率都破紀錄了」、「真的變日常」、「之前的分屍案~也是沒有判死刑」、「最近是怎麼了」、「永和經常有分屍案」。

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