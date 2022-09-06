導演朱延平探班《黃金歲月》，開心和製作人黃錦鳳、鄭文騰以及余蒨蒨導演及演員群合影。（民視提供）

Gino穿人偶裝向廖苡喬下跪求婚。（民視提供）

Gino穿人偶裝向廖苡喬求婚。（民視提供）

知名電影導演朱延平日前驚喜現身民視8點檔《黃金歲月》攝影棚，引起演員群一陣騷動瘋狂！朱延平是該劇總導演余蒨蒨與製作人鄭文騰的好朋友，他說是因為鄭文騰打電話跟他說「中秋節快到了、老朋友是不是要團聚」，他一聽馬上就安排上周五空檔進棚看老朋友，並為劇組準備下午茶點，祝《黃金歲月》收視開紅盤。

該劇演員岳虹表示，20多年前就認識朱導演，只可惜一直沒能合作，棚內遇到時她忍不住虧朱導演：「導演要來試鏡演員的嗎？我要報名喔！」王中平說他很早以前就聽過朱延平導演的故事，就是王彩樺第一次演電影時，朱導演的團隊對每一位演員都一視同仁，還準備演員椅子給他們，讓她印象深刻；他輾轉聽到朱導對演員如此貼心、友善跟鼓勵，難怪可以在業界站穩腳步。

Gino當天原本在戶外拍攝求婚戲，因為大熱天又穿著玩偶裝相當熱，但一進棚看到朱延平導演，直呼「暑意全消」。劇中Gino感謝女友廖苡喬陪伴，決定在育幼院向她求婚，而且是以浪漫的人偶裝送氣球給她，戒指像溜滑梯從氣球套進無名指。

廖苡喬表示，她從讀劇本讀到這場戲就驚喜不已，因為她很喜歡的一部電影《親親小媽》中，茱莉亞羅勃茲飾演的角色就是這樣被求婚的，是她小時候幻想長大被求婚的範本，竟然在8點檔實現。雖然沈心妍是劇中角色，當下是在拍戲，但可以把最喜歡的電影夢幻橋段實現，覺得自己好像真的在演電影，感覺很棒，只是當下真的太熱了，大家拍這麼唯美的戲卻汗水直逼，她建議有要把這一招當範本的情侶檔還是要選一下室內場合進行。

穿整身玩偶裝的Gino則表示，他已經顧不得帥不帥氣，因為實在太熱，悶在裡面真的呼吸困難，相當佩服在街頭穿玩偶裝發傳單做活動的操偶人。廖苡喬也說現場最難控制的就是氣球，因拍攝過程氣球變成大電燈泡，一直飛來Gino跟她的中間，後來是工作人員綁魚線控制氣球，才順利完成。