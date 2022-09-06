林口最美的風景！有名正妹準備從林口outlet商場離開時，突然發現自己的汽車被夾了1張小紙條，上面寫著「你右後輪沒氣了」，她看完之後，立刻查看右後輪變得超扁，於是，她在臉書PO文感謝這位善心人士提醒；網友也紛紛喊讚「有愛心的人很棒」、「好人好事很多的」，不過也有網友提議原PO可以加裝胎壓偵測器。

一名正妹在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，她表示剛準備要從林口outlet商場離開時，發現車子前擋風玻璃夾著一張紙條，上面寫著「你右後輪沒氣了」，她看完內容，趕緊跑去查看車子右後輪，驚覺輪胎超扁，她感謝無名人士提醒輪胎沒氣，「雖然我不認識您，但祝您好人一生平安」。

正妹車子停在商場遭陌生人夾小紙條，她看到內容寫著「右後輪沒氣」，不禁感動陌生人心腸好。（翻攝自臉書林口大家庭LinKou-Family）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好人好事很多的」、「這個區域居民素質普遍都蠻好的，這是我潛伏多年來的心得」、「真心建議不要靠別人發現，賣一台胎外型胎壓偵測器吧」、「有愛心的人很棒」、「沒氣開車很危險」、「開車前檢查一下輪胎應該是必須的」、「林口最美的風景」、「好感動、有愛心的人給他100個讚」。