怎麼會這樣？國民黨黨代表李昶志近日痛批，高雄2年來超過40具浮屍，1個月有6浮屍，沒人關心嗎？國民黨高雄市長候選人柯志恩5日也表示，高雄10年來輕生人數逾4700人，高居六都第1，卻未見市府提出有成效的防治措施。不少PTT鄉民也熱議這個亂象，直呼：「太頻繁了真的要查一下吧」、「wecare都不care了」、「警方說偵查不公開」，都覺得有些人似並不關心這類事情，好像活在平行時空一般。

李昶志近日在臉書提到，這2年，高雄超過40多具浮屍，雖然說農曆7月剛過，愛河整治很成功，但也不要這樣子嗎？麻煩多關心身邊的朋友，多關心所在地發生的事情！拜託自稱暖男的市長，可以給市民朋友一點溫暖嗎？

柯志恩5日接受廣播主持人李明璇專訪時也就此事表示，過去10年來，高雄輕生人數為4700多人，為六都數字最高。她認為，新聞大家標題寫「又見」浮屍，代表比例非常高，因此不能視為個案看待，必須要有通盤性討論。

也有網友在PTT問卦：「高雄一個月6浮屍沒人關心嗎？」他指出「最近熱門議題是北台灣的公廁免治馬桶，然而在南台灣高雄，8/10前鎮河，8/12高雄港，8/18愛河，8/20愛河之星，9/2愛河，9/4澄清湖，一個月內發現6浮屍，這頻率......也太高了吧！沒人要關心一下嗎？」

鄉民開酸：「No one cares」、「誰負責？」、「who cars」、「高雄wecare都不care了，誰在乎」、「太頻繁了真的要查一下吧，感覺不單純」、「警方說法是偵查不公開...」、「破案的可以公布吧」、「綠共台灣不就亞洲墨西哥？正常啦」、「永浴愛河」、「都震怒了，還要怎樣」、「幸福城市啊」、「咆哮神、We care、眼球中央突然沒空了」、「WeCare:讓我們繼續監督柯文哲...」。

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