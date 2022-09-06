國民黨桃園市議員詹江村。 （資料照片）

對於綠營側翼最近拚命打鄭寶清，國民黨桃園市議員詹江村披露，有綠營支持者主動跑來跟他說，把鄭寶清抹黑成這樣，實在很可惡！

詹江村驚訝說，地方上綠營支持者竟然會這樣，為鄭寶清抱不平，痛罵民進黨！因為最近鄭寶清被打背骨、打論文，打到鄭寶清的支持者毛起來了！

詹江村5日在直播中強調，這就是所謂的「外溢效應」，這些創黨老民進黨有革命情感，對於側翼痛打民主前輩的手段，激起憤怒，開始賭爛。這種憤怒比藍營對民進黨的批評還要激動，他們也不在意外界的看法了。