富邦悍將退休羅力（中）39號球衣。（陳怡誠攝）

富邦悍將洋投羅力在投出最後一次三振後封存他的手套，最後搭上吉普車在新莊球場繞場一周向現場10239名球迷說再見，最後站上投手丘深深一鞠躬，卸下球員生涯。離台進入倒數階段，羅力還會隨隊出征客場，帶給隊友信心，另外就是要再吃一次「鼎泰豐」。

羅力在引退儀式最後致感謝詞，他說：「很謝謝帶來這美好的一晚，真的很謝謝這一切，我想在這裡謝謝每位球迷、謝謝蔡家在過去十年的支持，我是如此幸福，我在富邦悍將找到第二個家。」

他也提到在台灣的這段時間讓他成長，不只成為更好的球員，更是好爸爸、好丈夫，「你們帶出我另一面，你們是最棒的球迷。」最後他用中文說「謝謝你，我愛你」。

羅力表示，背號引退是讓他最感動、印象最深刻的，「從沒想過號碼引退會發生在自己身上，因為背號引退代表對聯盟、球隊有一定影響，很榮幸自己能擁有這樣的成就。」

中職「最後一舞」以勝投作收，羅力也即將在九月中旬返美與家人團聚，被問到在離台前夕還有沒有想做的事？他笑著說想去鼎泰豐吃飯，6日也會跟著隊友到台南比賽，「剩餘的時間想多花點時間陪隊友、幫他們加油，給他們帶來信心、成為最好的自己。」

回想這段10年的亞洲行，羅力直呼是段很棒的旅程，「這段旅程帶來了很多驚奇，在這10年間我交到很多朋友，我以前不是會常常回頭看的人，但這段時間常常想起往事。」

他也提到，回到美國後最讓他想念的一定是台灣的人情味，「這裡的人、文化都很棒，從我來台灣的第一天就對我非常友善。」